Британские школьные скандалы: не только коронавирус

В Британии растёт число скандальных событий в школах, в ряде случаев связанных с ковидоограничениями, но не обязательно с ними.

-- В подготовительных учебных заведениях (аналог российских детских садов) после карантина резко выросло число детей, которые не умеют пользоваться туалетом и всё ещё носят подгузники. Если раньше это были 1-2 ребёнка, то теперь -- 12-15. Речь идёт о детях трёх-пяти лет.

-- В школе Эдгара Стаммерса в городе Уолсолле дети едят свои обеды руками , потому что руководство школы не может гарантировать, что на столовых принадлежностях нет коронавируса.

-- В Шотландии, вслед за Уэльсом, до следующего ноября отменены все школьные экзамены , потому что из-за коронавирусных ограничений могли возникнуть слишком сильные диспропорции в знаниях разных учеников. В Англии, однако, экзамены по-прежнему планируется провести в мае.

-- Ширится скандал в Итоне -- одной из престижнейших и дорогих мужских школ Британии; Итонский колледж был основан в 1440 году, его выпускниками были 21 премьер-министр Великобритании.

Однако на сегодня родители некоторых учеников, на условиях анонимности, высказывают опасения, что Итон стал проводником идей мультикультурализма и радикального феминизма. На днях учитель английского языка Уилл Ноланд был уволен из Итона, поскольку отказался удалить с Ютуба свою также достаточно жёсткую лекцию, оспаривающую пропаганду "токсичной маскулинности". Родители учеников Итона разделились на тех, кто поддерживает Ноланда, и тех, кто не одобряет его. Теперь уволенный учитель планирует обратиться к Парламенту.







