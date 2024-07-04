 

Семьи с детьми ранены украинскими атаками на Белгородскую область. Боец СВО рассказал, сколько денег уходит на обмундирование

Вечером 3 июля в белгородском селе Новостроевка-Вторая в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на частный дом ранены три человека - супруги и их 16-летний сын. Утром 4 июля трое взрослых и 12-летний ребенок ранены при атаке дронов ВСУ на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Сёла Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы пятью БПЛА, погиб боец самообороны, ещё один боец ранен. Повреждены частное домовладение, надворная постройка, легковой автомобиль, ангар и недействующий коммерческий объект. В результате обстрела Белгорода из РСЗО повреждены квартира многоквартирного дома, девять частных домов, четыре торговых объектах и 94 автомобиля. В Белгородском районе повреждены три частных дома, шесть автомобилей, три надворных постройки и один социальный объект.
В Курской области при сбросе взрывчатки с дрона ВСУ на жилой дом ранена женщина, в доме выбиты окна, повреждены стены и линии электро- и газоснабжения. В посёлке Коренево повреждены семь легковых автомобилей.
 
В Татарстане участник специальной военной операции Эльс Гареев сказал, что тратит до 150 тысяч рублей на обмундирование. 

«Мы сами там себя обеспечиваем во всем. Например, во время моего призыва нам выдавали только один комплект одежды и котелок, больше ничего. Остальное на 100-150 тысяч рублей мы покупали каждый сам».

По словам Гареева, чтобы новоприбывшие до заключения контракта не передумали, действующих военных могут не пускать в часть, «чтобы им ничего лишнего не сказали»

 


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