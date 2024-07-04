Семьи с детьми ранены украинскими атаками на Белгородскую область. Боец СВО рассказал, сколько денег уходит на обмундирование

Вечером 3 июля в белгородском селе Новостроевка-Вторая в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на частный дом ранены
три человека - супруги и их 16-летний сын. Утром 4 июля трое взрослых и 12-летний ребенок ранены
при атаке дронов ВСУ на автодороге Борисовка — Байцуры под Белгородом. Сёла Богун-Городок, Березовка и Байцуры атакованы пятью БПЛА, погиб боец самообороны, ещё один боец ранен. Повреждены частное домовладение, надворная постройка, легковой автомобиль, ангар и недействующий коммерческий объект. В результате обстрела Белгорода из РСЗО повреждены квартира многоквартирного дома, девять частных домов, четыре торговых объектах и 94 автомобиля. В Белгородском районе повреждены три частных дома, шесть автомобилей, три надворных постройки и один социальный объект.
«Мы сами там себя обеспечиваем во всем. Например, во время моего призыва нам выдавали только один комплект одежды и котелок, больше ничего. Остальное на 100-150 тысяч рублей мы покупали каждый сам».
По словам Гареева, чтобы новоприбывшие до заключения контракта не передумали, действующих военных могут не пускать в часть, «чтобы им ничего лишнего не сказали»