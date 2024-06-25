 

Украинцы атаковали Белгород и область, 5 мирных жителей ранены

 

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских БПЛА, ранена женщина, выбиты окна в четырех квартирах многоквартирных домов, повреждены частный дом, коммерческие объекты, четыре автомобиля, линия газоснабжения. Также ранен мужчина. В селе Безымено дрон атаковал движущийся автомобиль, ранен мирный житель. Два мирных жителя ранены при атаке шести украинских беспилотников на город Строитель, в двух многоквартирных домах выбиты окна на нескольких этажах, в одной из квартир обрушился балкон. В селе Быковка повреждены два частных дома. Трое раненых в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Шебекине из-за обстрела обрушилось и полностью сгорело административное здание, повреждены два многоквартирных дома и шесть частных домов. 

Также украинские беспилотники атаковали Воронежскую область, произошло возгорание на одной из промплощадок (потушено).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Погибшие и множество раненых в Белгородской области, в Донецке погибла семейная пара
» Больше 140 повреждённых домов, больше 120 повреждённых автомобилей и 8 раненых за сутки в Белгородской области
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области
» Одиннадцать человек ранены при атаке на Белгород, одна погибшая; пожар на нефтебазе под Анапой
» Украинцы впервые атаковали Татарстан, из Белгородской области вывезли 8 000 детей, Каховка без света и воды
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Распад НАТО?

Распад НАТО?

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Столкновение цивилизаций в миниатюре

Как изменить \

Как изменить "гены" избранности Гегемона?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Indika – просто отстойная игра или часть антироссийской медиа-кампании?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Пересидеть ядерку. Где-то под Лиссабоном. Серьёзно?

Русский Адам

Русский Адам

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Земли санатория Управделами президента "Барвиха" были проданы в 236 дешевле рыночной стоимости

  • 07:26
  • 101

Украинцы атаковали Белгород и область, 5 мирных жителей ранены

  • 07:00
  • 110

Исламоведы по-разному объяснили произошедшее в Махачкале

  • 18:52
  • 237
Распад НАТО?

Распад НАТО?

Горит подмосковный НИИ, производящий радиоэлектронику. "Росэлектроника" опровергает принадлежность здания

  • 16:18
  • 309

Человек превзошёл автопилот при управлении автомобилем в сложных ситуациях

  • 15:21
  • 241
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru