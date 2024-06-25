Украинцы атаковали Белгород и область, 5 мирных жителей ранены

Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских БПЛА, ранена женщина, выбиты окна в четырех квартирах многоквартирных домов, повреждены частный дом, коммерческие объекты, четыре автомобиля, линия газоснабжения. Также ранен мужчина. В селе Безымено дрон атаковал движущийся автомобиль, ранен мирный житель. Два мирных жителя ранены при атаке шести украинских беспилотников на город Строитель, в двух многоквартирных домах выбиты окна на нескольких этажах, в одной из квартир обрушился балкон. В селе Быковка повреждены два частных дома. Трое раненых в тяжёлом состоянии в реанимации.

В Шебекине из-за обстрела обрушилось и полностью сгорело административное здание, повреждены два многоквартирных дома и шесть частных домов.