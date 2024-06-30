 

Украинцы атакуют российские регионы, погибшая и раненые в ДНР и Белгородской области

 

В результате удара ВСУ по Донецкой народной республике из РСЗО "Хаймарс" в Ясиноватой ранены дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 рождения. В Донецке обстрелом из ствольной артиллерии НАТО погибла женщина, ранены четверо (семья). Также в Донецке ранены четверо сотрудников МЧС, тушивших пожар после предшествующего обстрела. 

Дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Грайвороне, в двух квартирах выбиты окна, осколками посечён автомобиль. Также в Грйвороне дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, ранена мирная жительница, выбиты окна в трёх квартирах жилого дома, полностью сгорел один автомобиль, ещё два повреждены. В результате атаки дронов ВСУ на село Богун-Городок тяжело ранены двое мирных жителей, один частный жилой дом разрушен, ещё четыре повреждены.

Обломки украинского дрона упали на курское село Гнилое. В трёх домах выбиты окна, а также повреждены крыши и заборы. В местной школе посечен фасад и выбиты окна.

ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. 

 

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