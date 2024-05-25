Два человека убиты и десять ранены украинским обстрелом под Белгородом

ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом, погибли мужчина и женщина, десять человек ранены, среди них восьмилетний мальчик. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом, ещё в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Осколками посечены 23 автомобиля, повреждены торговые помещения. Также в Дроновке атакован инфраструктурный объект, посёлок частично обесточен; в селе Головчино в частном жилом домовладении выбито окно и посечён забор, повреждён легковой автомобиль.

В Курской области атакованы Успеновка и Гордеевка, загорелись машина и здание клуба.

В Горловке в результате украинской атаки ранены три мирных жителя.



