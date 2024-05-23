Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области и ДНР есть погибшие

В Горловке в результате украинского обстрела погиб
мирный житель, ехавший в своём автомобиле. Не меньше шести человек ранены
в результате украинского обстрела центра города. Также беспилотник залетел
на территорию Свято-Андреевского храма во время праздничного богослужения и повредил автомобиль настоятеля храма.
В Белгородской области в результате падения дрона сaмолетного типа на частный дом в селе Крaсный Восток погибла
женщина. Повреждены также близлежащие дома. Затем при обстреле из РСЗО Новой Таволжанки ранены
два мирных жителя. В Безымене ударом дрона повреждены
здание школы и многоквартирный дом.
В Брянской области атаковал работающий в селе Демьянки трактор, ранен
тракторист.
Две женщины из села Першотравневое в Харьковской области получили серьезные осколочные ранения
в результате обстрела со стороны ВСУ.