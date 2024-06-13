Профессора Гарварда и Стэнфорда исследовали ковидорегуляции и обнаружили, что об их эффективности ничего не известно

"Мы были настроены оптимистично, что найдем какие-то полезные стратегии. Мы полагали, что полученные данные покажут, что ранние меры по локализации распространения эпидемии весной 2020 года были более эффективными в предотвращении смертей, чем предпринятые на более поздних этапах пандемии. Это не то, что мы обнаружили".

Профессора изучили глобальные данные: систему мер реагирования правительств на ковид-19 Оксфордского университета, информационную панель Университета Джона Хопкинса по борьбе с ковидом и использование девятнадцати мер реагирования правительств в 181 стране в 2020 и 2021 годах, а также изучили их связь с четырьмя параметрами: случаи заболевания, инфекции, смертельные случаи и повышенная смертность. Они задались вопросами: ”Привела ли политика "сидения дома” к сглаживанию кривой?", "Уменьшило ли закрытие школ распространение инфекций?".

"Независимо от того, как мы подходили к этим вопросам, основным выводом было отсутствие четких закономерностей, которые могли бы подтвердить заявления о влиянии государственной политики. Примерно в половине случаев государственная политика приводила к улучшению результатов борьбы с ковидом, а в половине случаев - нет. Полученные результаты иногда были противоречивыми: некоторые стратегии казались полезными при тестировании с одной стороны, и те же самые стратегии казались вредными при тестировании с другой. В целом никаких утверждений о взаимосвязи между мерами реагирования правительства и исходами пандемии не было. Если посмотреть на политику сидения дома и закрытия школ, то примерно в половине случаев казалось, что после ее введения показатели заболеваемости ковидом улучшились, а в половине случаев они ухудшались. Любая политика... приводила к одинаковому уровню неопределенности: примерно в половине случаев казалось, что ситуация улучшилась, а в половине случаев - что ситуация ухудшилась".

Учёные подчёркивают, что пытались менять временные параметры, но "н езависимо от того, как мы изучали данные и меняли точку зрения на этот вопрос, ответ оставался неопределённым".

В итоге Бендавид и Патель приходят к выводу, что нельзя сказать, что правительственные вмешательства ухудшили ситуацию, но они её и не улучшили, а потому " подвергать миллионы людей непроверенной политике без серьезной научной поддержки ее преимуществ неэтично". Они обращают внимание на то, что это подорвало доверие массы людей к учреждениям общественного здравоохранения и науке, так как учёные спешили сделать заявления, которые в действительности не оправдывали себя.