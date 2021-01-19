 

Исследование Стэнфордского университета показало, что локдауны не оказывают сколько-то значительного влияния на ковид

Вышедшая в начале января в "Европейском журнале клинических исследований" (Europan Journal of Clinical Invstigation) статья учёных Стэнфордского университета в очередной раз продемонстрировала бесполезность "не-фармацевтических мер по контролю над распространением ковида-19". Для сравнения были выбраны, где внедрялись жёсткие меры по запрету покидать свои дома, а также закрывались предприятия -- среди них Англия, Франция, Италия, Германия, Нидерланды, Испания, Иран и США. Как контр-пример были рассмотрены Швеция и Южная Корея, где таких ограничений не было. Учёные не установили какой-либо отчётливой связи между жёсткими ограничениями и снижением распространения ковида. Они отметили, что повышение необходимости общаться в закрытых помещениях потенциально увеличивает опасность заражения. Многие страны, где локдауны внедрялись с марта 2020 года, а ношение масок к лету вышло на уровень 80% (как, например, в США), в итоге оказались среди лидеров по смертности от ковида за 2020-й год. 
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