 

Что писали учёные о локдаунах до того, как их стали внедрять по всему миру

Американский институт экономических исследований сделал обзор публикаций и высказываний на тему локдаунов до того, как их стали внедрять по всему земному шару.
 
1. 24 января 2020 года главный американский инфекционист и впоследствии главный вдохновитель американских локдаунов Энтони Фаучи сказал о них следующее: "Это то, что вряд ли возможно в США. Не могу представить, чтобы мы закрыли Нью-Йорк или Лос-Анджелес... исторически всевозможные закрытия не оказывали большого эффекта".
 
2. В 2019 году Всемирная Организация Здравоохранения назвала карантины "не рекомендованными ни при каких обстоятельствах", потому что нет объективных свидетельств в их пользу, а применять эту меру затруднительно.
 
3. В 2006 году ВОЗ признавала, что социальное дистанцирование не помогло остановить или заметно уменьшить распространение вируса во время пандемии испанки в 1918 году.
 
4. Исследование 2003 года о той же пандемии испанки, вышедшее в канадском "Бюллетене математической биологии", также пришло к заключению, что карантины не работают.
 
5. Адъюнкт-профессор Тулейнского университета (штат Луизиана, США) Джон М. Барри в 2009 году также писал, что карантины не помогали при испанском гриппе, а также что ношение масок здоровыми людьми увеличивает для них риск заражения, когда они их трогают или двигают.
 
6. В том же 2009 году директор Центра глобальных исследований здоровья (Нью-Джерси, США) Яньчжун Хуан признавал, что ограничения на передвижения не сдержали распространение SARS.
 
7. Исследование Университета Уэйк-Форест 2013 года пришло к выводу, что изоляция при низком уровне опасности приводит к тому, что люди меньше внимания уделяют безопасности.
 
8. В 2006 году эпидемиологи Университета Джона Хопкинса опубликовали в журнале "Биобезопасность и биотерроризм" статью о том, что карантины не могут рекомендоваться для борьбы с эпидемиями, поскольку подрывают общественное доверие и стигматизируют изолированных людей. "Опыт показывает, что наилучший ответ на эпидемии показывают общества с наименьшим уровнем озабоченности и с нормальным социальным функционированием".
 
9. В 2008 году профессора Гарварда и Йеля Марк Липсич и Тед Коэн писали в журнале "Эпидемиология", что "сдерживание инфекции", которая поражает стариков, парадоксальным образом может привести к тому, что она становится лишь более опасной для стариков, поскольку инфекции не дают ослабнуть на тех, для кого она менее опасна.
 
10. В 2019 году учёные из Университета Джона Хопкинса писали, что карантины не работают, но преследуют политические цели, и в особенности при они бесплодны при респираторных заболеваниях. 
 
В марте 2020 года группа из 800 американских медицинских специалистов обращалась к вице-президенту США Майку Пенсу с открытым письмом, где было сказано, что "карантины, региональные локдауны и запреты на путешествия трудновыполнимы, могут подорвать общественное доверие, имеют большие социальные издержки и непропорционально тяжелы для уязвимых категорий населения". 
 

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