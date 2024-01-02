 

ЕС продолжает избавляться от просроченной ковидовакцины на миллиарды долларов

К февралю 2024 года страны ЕС, предположительно, потеряют ещё до $2,2 млрд из-за просроченных ковидовакцин.
18 декабря сообщалось, что ЕС уже уничтожил просроченную ковидовакцину на 4 млрд евро, потому что из-за отсутствия спроса её не удавалось сбыть даже в "третьи страны".
 
В Австралии ковидорегуляции привели к росту госпитализаций по поводу расстройств пищевого поведения на 622% и увеличению среднемесячного числа обращений в больницы по поводу психического здоровья у женщин и мужчин, по сравнению с доковидным временем, в 2.64 и 2.35 раза соответственно. 

В Британии правительственные научные советники (например, сэр Крис Уитти, главный медицинский директор Британии) в расследовании по мерам реагирования на ковид-19 сообщают, что медики не посоветовали бы такого "чрезвычайно крупного социального вмешательства", если бы на него не было запроса от политиков. Также нечто подобное теперь говорит профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона, чья "математическая модель" послужила политикам для обоснования ковидорегуляций. Он снимает с себя ответственность, заявляя, что учёные только "консультируют", а решения исходят от политиков.

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