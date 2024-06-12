 

Мода на трансгендеров в Британии пошла на убыль

 
Доклад о социальных настроениях в Британии, который ежегодно публикуется Национальным центром социальных исследований, показал, что только 24% британцев сейчас согласны с тем, что людям должно быть разрешено "менять пол". В 2016 году стремление по желанию "менять пол" поддерживали 58% британцев.
Вместе с тем, результаты опроса пока трудно назвать однозначными. Лишь каждый второй британец (47%) считает, что "права трансгендеров" зашли слишком далеко. Всё же это явный рост: в 2021 году, когда вопрос о правах трансгендеров был задан впервые, лишь 33% британцев видели, что они зашли слишком далеко.
 
Фиона Маканена (Fiona McAnena) из благотворительной организации по защите прав женщин "Пол имеет значение" отметила: "Такое изменение общественного мнения объясняется фактом, что чем больше общественность понимает реальные последствия притворства, будто люди могут менять пол, тем меньше им это нравится".
 
 
Тем не менее Университет Эксетера - один из ведущих университетов Британии - в начале июня потребовал от своих сотрудников подписать "инклюзивное обязательство", чтобы продемонстрировать "союзничество" со студентами-трансгендерами и "доказать", что трансгендеры "могут им доверять". В том числе сотрудники должны будут использовать произвольно выбранные трансгендерами имена и местоимения.
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