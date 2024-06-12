Мода на трансгендеров в Британии пошла на убыль

Доклад о социальных настроениях в Британии, который ежегодно публикуется Национальным центром социальных исследований, показал , что только 24% британцев сейчас согласны с тем, что людям должно быть разрешено "менять пол". В 2016 году стремление по желанию "менять пол" поддерживали 58% британцев.

Вместе с тем, результаты опроса пока трудно назвать однозначными. Лишь каждый второй британец (47%) считает, что "права трансгендеров" зашли слишком далеко. Всё же это явный рост: в 2021 году, когда вопрос о правах трансгендеров был задан впервые, лишь 33% британцев видели, что они зашли слишком далеко.

Фиона Маканена (Fiona McAnena) из благотворительной организации по защите прав женщин "Пол имеет значение" отметила: "Такое изменение общественного мнения объясняется фактом, что чем больше общественность понимает реальные последствия притворства, будто люди могут менять пол, тем меньше им это нравится".

