55% британцев считают, что их здоровье ухудшается от роста цен на еду и отопление
- 17.05.2022, 14:20,
- Новости
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По данным правительственного опроса YouGov в Британии, 55% британцев считают, что за последние месяцы их здоровье ухудшилось. 84% винят в этом повышение цен на отопление, 78% -- рост цен на еду. Почти половина страдают от повышения цен на транспорт.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-10821801/More-HALF-Brits-say-stress-soaring-energy-bills-food-transport-worsening-health.html
В связи с этим заместитель министра внутренних дел Британии Рейчел Маклин посоветовала
британцам найти более высокооплачиваемую работу или дольше работать.