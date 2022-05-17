55% британцев считают, что их здоровье ухудшается от роста цен на еду и отопление

По данным правительственного опроса YouGov в Британии, 55% британцев считают, что за последние месяцы их здоровье ухудшилось. 84% винят в этом повышение цен на отопление, 78% -- рост цен на еду. Почти половина страдают от повышения цен на транспорт.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-10821801/More-HALF-Brits-say-stress-soaring-energy-bills-food-transport-worsening-health.html