 

55% британцев считают, что их здоровье ухудшается от роста цен на еду и отопление

По данным правительственного опроса YouGov в Британии, 55% британцев считают, что за последние месяцы их здоровье ухудшилось. 84% винят в этом повышение цен на отопление, 78% -- рост цен на еду. Почти половина страдают от повышения цен на транспорт. 
https://www.dailymail.co.uk/health/article-10821801/More-HALF-Brits-say-stress-soaring-energy-bills-food-transport-worsening-health.html
В связи с этим заместитель министра внутренних дел Британии Рейчел Маклин посоветовала британцам найти более высокооплачиваемую работу или дольше работать. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Каждый четвёртый британец теперь живёт без отопления
» Минздрав Британии заставляет свои больницы отказаться от российского газа
» Во Франции имеют хождение около 110 000 фальшивых ковидных пропусков
» Память британцев, склонных к депрессии, за время локдауна ухудшилась, как за 6 лет без локдауна
» 50% британцев отмечают значительное уменьшение свободы слова за последние пять лет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

Орбитальный порт

Орбитальный порт

Великая перезагрузка папы римского

Великая перезагрузка папы римского

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Ответ здорового человека и ответ Лаврова

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как выгнать из мира американского гегемона-мошенника и подстрекателя?

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Как в ДНР налаживают мирную жизнь

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ЕС не допустит, чтобы у Украины закончилось оружие

  • 19:58
  • 0

Хуснуллин побывал в Херсоне и решил простимулировать экономику

  • 19:47
  • 26
«Главное — это не обезуметь»

«Главное — это не обезуметь»

80% сим-карт "уехавших из России" вернулись

  • 14:28
  • 3 774

55% британцев считают, что их здоровье ухудшается от роста цен на еду и отопление

  • 14:20
  • 180

Российские вложения в американские облигации уменьшились вдвое

  • 14:02
  • 156
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru