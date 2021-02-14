50% британцев отмечают значительное уменьшение свободы слова за последние пять лет

Согласно проведённому в Британии опросу
, каждый второй британец считает, что сейчас стало выражать свои взгляды труднее по сравнению с тем, что было ещё пять лет назад. 43% боятся высказываться по поводу приезжающих в страну мигрантов, 42% опасаются выражать свои взгляды по поводу трансгендеров. Лишь 12% британцев считают, что в стране нет проблем со свободой слова.
В англосаксонском мире в последнее время регулярно разворачиваются кампании против знаменитостей, которые позволили себе неосторожное высказывание. Например, писательница Джоан Роулинг столкнулась с сетевой травлей за то, что иронично высказалась по поводу обозначения женщин как "людей, которые менструируют" и указала на опасность гормональной терапии при смене пола. Актрисе Джине Карано пришлось испытать более серьёзные последствия
: компания "Дисней" разорвала с ней контракт после того, как актриса сравнила современную политическую травлю в США с преследованием евреев, которых "травили их же соседи", причём этот комментарий был назван "антисемитским".
При этом почти половина (49%) сотрудников "Нью-Йорк Таймс"
-- газеты, которая считается одним из важнейших рупоров американской демократии -- не чувствуют, что могли бы выразить в газете свои взгляды. Это на 10% больше, чем средний показатель аналогичных опросов в разных компаниях.