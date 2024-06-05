Раненые в Запорожской, Харьковской, Курской областях. Министр обороны Германии призвал немцев готовиться к войне

таки дронов-камикадзе и сбросы взрывоопасных предметов зафиксировали около сел Обуховка, Снагость, Локоть, Горналь, деревень Викторовка и Елизаветовка, а также около посёлка Краснооктябрьский.

В Белгородской области в посёлке Горьковский из-за атаки FPV-дрона

квартира в многоквартирном жилом доме, в Безымене дрон повторно ударил по коммерческому объекту, повредив кровлю, окна и крышу помещения, выбиты окна в двух квартирах расположенного рядом дома.

ВСУ