Число пострадавших от обстрела села Новозлатополь (Запорожская область) со стороны ВСУ увеличилось до одиннадцати (вчера сообщалось о трёх), в реанимации от полученных ранений скончался
пятилетний ребенок.
В селе Гордеевке Курской области ранен
мирный житель - водитель грузовика (атакован дроном). В течение дня в Курской области обстреливались пункт пропуска "Суджа", посёлок Краснооктябрьский и деревня Елизаветовка, село Троицкое и деревня Успеновка, сёла Гуево и Горналь, деревня Куриловка, деревня Милаевка. Атаки дронов-камикадзе и сбросы взрывоопасных предметов зафиксировали около сел Обуховка, Снагость, Локоть, Горналь, деревень Викторовка и Елизаветовка, а также около посёлка Краснооктябрьский.
В Белгородской области в посёлке Горьковский из-за атаки FPV-дрона полностью сгорела квартира в многоквартирном жилом доме, в Безымене дрон повторно ударил по коммерческому объекту, повредив кровлю, окна и крышу помещения, выбиты окна в двух квартирах расположенного рядом дома. В Мокрой Орловке ВСУ с дрона сбросили на жилые дома несколько боеприпасов, в результате два жилых дома и одно административное здание получили серьезные повреждения. В Муроме повреждены частный дом и ЛЭП.
В селе Великий Выселок Харьковской области сброшенным с украинского дрона боеприпасом ранены
две мирные жительницы.
Глава министерства обороны Германии Борис Писториус призвал
немцев принять меры, чтобы быть готовыми к возможной войне к 2029 году. В Госдуме РФ это объяснили
паникой.