Глава Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ считает, что искусственный интеллект можно использовать для написания диссертаций

Chat GPT можно использовать при написании диссертаций, считает председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ Владимир Филиппов. Всё, что нужно, -- это корректно оформить заимствования.

"Chat GPT может написать, но затем необходимо оформить [текст], потому что он берет какие-то куски из чьей-то работы, например, Эйнштейна, Ленина. <...>. Когда ты получишь текст, напечатанный Chat GPT, а потом мы проверим на антиплагиат, и окажется, что это было у других учёных, тут, конечно же, ученый будет наказан, если он допустил некорректное заимствование чужих формулировок в своей диссертации. Поэтому можно использовать, но, подчеркиваю, очень компетентно".







