Российские миллиардеры разбогатели на $23 млрд, развод Потанина может стать самым дорогостоящим в истории Англии, Кремль не считает Фридмана олигархом

По данным "Перечня миллиардеров Блумберга", состояние богатейших российских миллиардеров увеличилось ещё на $23,279 млрд с начала 2023 года. В частности, основатель "Лукойла" Вагит Алекперов с начала года прибавил к своему состоянию $7,83 млрд, оно увеличилось до $23,2 млрд. Состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $3,47 млрд, до $16,6 млрд. Акционер производителя природного газа "Новатэк" Геннадий Тимченко прибавил $3,31 млрд, его состояние теперь составляет $15,1 млрд. Наибольшие убытки понёс член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $1,55 млрд, до $7,44 млрд.

Развод миллиардера Владимира Потанина (основной владелец "Норникеля", состояние $29,3 млрд) обещает стать "самым дорогостоящим в истории английского права". Наталья Потанина требует от бывшего мужа пять миллиардов фунтов стерлингов (шестьсот миллиардов рублей), и Лондонский суд разрешил ей подать такой иск.

Кремль не считает олигархом совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана (состояние в 2022 году $11,8 млрд), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это "совершенно неправильная трактовка", Фридман -- просто крупный бизнесмен, а бизнесмены нормально "то уезжают, то возвращаются".

Пётр Авен и Михаил Фридман (оба совладельцы "Альфа-груп") назвали многомиллиардные вложения в западные страны "ошибкой".



