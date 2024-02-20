 

За последние пять лет всё больше молодых британцев переходят в ислам

В последние пять лет в Британии всё увеличивается число молодых людей, чьи предки были христианами, которые теперь переходят в ислам. Самым молодым из них всего восемь лет. Процессом руководят полторы тысячи британских мечетей. Например, Шакил Бегг из исламского центра Люишема на юго-востоке Лондона открыто молится за уничтожение Израиля и имеет репутацию экстремиста. Тем не менее за два десятилетия своей деятельности он принял в ислам 30 000 неофитов. Каждую неделю его мечеть раздаёт захожанам тридцать-сорок экземпляров Корана, и многие получатели -- немусульмане. Имам считает, что через сто лет в каждой британской семье будет мусульманин, а в Люишеме ислам примет почти всё население. Причём исламская идентичность рассматривается как имеющая приоритет над британской ("они говорят, что они британцы, но в первую очередь они -- мусульмане"). 
Имамы не скрывают, что широко используют в своих целях влияние пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), поскольку молодые люди чувствуют себя дезориентированными. А в исламе всё чётко: "мужчина есть мужчина, женщина есть женщина". Это подтверждают в Фонде новообращённых мусульман (базируется в Лестершире), где заявили, что "люди всех возрастов озабочены моральным банкротством современного общества".
 
При этом число принимающих христианство мигрантов в Британии тоже растёт, но преобладающая мотивация здесь совершенно другая: упростить получение статуса беженца. 



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APN.ru