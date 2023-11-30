Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

Верховный суд РФ, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистским «Международное общественное движение ЛГБТ». Судебное заседание состоялось в четверг, 30 ноября, судебное решение по данному вопросу вступает в силу немедленно.

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что это означает: