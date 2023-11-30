Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

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Верховный суд РФ, рассмотрев иск Министерства юстиции, запретил и признал экстремистским «Международное общественное движение ЛГБТ». Судебное заседание состоялось в четверг, 30 ноября, судебное решение по данному вопросу вступает в силу немедленно.

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что это означает:

"Признание экстремистским и запрет касаются движения ЛГБТ. Речь не идет и не может идти о дискриминации рядовых граждан, не пропагандирующих идеи этого движения, не вовлекающих в его участие третьих лиц. До обнародования судебного решения делать выводы рано, также необходимо дождаться правоприменительной практики. Но у нас в стране давно запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, поэтому непосредственно сегодня для граждан, не ведущих политической борьбы, ничего не должно измениться".


 


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