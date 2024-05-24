Каждую неделю люди поглощают в среднем 5 г пластика. Как можно уменьшить это количество

из Университета Нью-Мексико в США нашли микропластик в мужских яичках. Это может быть связано с изменением качества семени мужчин; также известно, что микропластик в артериях повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых проблем. При анализе данных пациентов с жировыми отложениями (бляшками) в артериях, Каждую неделю люди, сами того не зная, проглатывают около 5 г пластиковых частиц, это вес кредитной карты. За год это количество увеличивается до четверти килограмма. Эти частицы не перерабатываются и потом обнаруживаются в человеческом организме. Так, на этой неделе учёныепациентов с жировыми отложениями (бляшками) в артериях, выяснилось , что у тех, чьи бляшки содержали микроскопические частицы пластика, вероятность сердечного приступа или инсульта в последующие три года была выше более чем в четыре раза. Месяцем ранее группа исследователей из Китая сообщила, что в лабораторных исследованиях на мышах присутствие микропластика в мозге ускорило прогрессирование ранних симптомов деменции – так называемых легких когнитивных нарушений - в полномасштабную болезнь Альцгеймера. Влияние микропластика на организм состоит в том, что он вызывает хроническое воспаление, поскольку наша иммунная система воспринимает пластик как нечто чужеродное.

Для уменьшения поглощаемого количества микропластика можно предпринять следующее: тщательно промывать крупы перед варкой, предпочитать свежие продукты полуфабрикатам, не увлекаться чайными пакетиками и бутилированной водой, предпочесть посуду из стекла, керамики или металла.