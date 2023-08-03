В первом полугодии Сбербанк получил рекордную прибыль, а нефтегазовые доходы РФ сократились в 1,7 раза

Сбербанк РФ в первом полугодии 2023 года получил 737,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, во II квартале - рекордные 380,3 млрд рублей. Таким образом, рентабельность капитала банка за январь-июнь текущего года составила 25,5%, во втором квартале этот показатель достиг 26%.

При этом во втором квартале Сбербанк выдал свыше 6,6 трлн рублей кредитов, что также стало рекордом. "Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами. Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов - более 6,6 трлн рублей", - заявил глава банка Герман Греф.

Розничный кредитный портфель на конец июня составил 13,9 трлн рублей, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Ипотечный портфель вырос на 8,1% во втором квартале и на 13,2% с начала года, превысив 8,5 трлн руб. Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во втором квартале и на 8,1% с начала года, до 3,8 трлн рублей.

В то же время объёмы поступлений в федеральный бюджет РФ доходов от нефтегазовой отрасли в январе-июле 2023 года сократились в 1,7 раза и составили 4,193 триллиона рублей (7,146 триллиона рублей в аналогичный период прошлого года).



