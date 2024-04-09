Узбекская НКА победила в конкурсном отборе на поддержку коренных малочисленных народов Ленинградской области

В соответствии с действующим 99 ФЗ, "национальности Российской Федерации - национальности людей, основные территории расселения которых находятся в Российской Федерации". Очевидно, что основная территория расселения узбеков (Узбекистан) не находится в Российской Федерации.



- Выйти из глобального соглашения по миграции, навязанного Великобританией;

- Ликвидировать диаспоры;

- Ограничить прием в правоохранительные органы лиц, которые приобрели гражданство;

- Проверить законность выдачи гражданства за последние 10 лет, ограничить выдачу гражданства на период проверки;

- Введение визового режима с Таджикистаном, а лучше со всеми странами Средней Азии;

- Вступительный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школы.