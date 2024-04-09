 

Узбекская НКА победила в конкурсном отборе на поддержку коренных малочисленных народов Ленинградской области

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", узбекская национально-культурная автономия "Хорезм" стала победителем в первом конкурсном отборе грантов губернатора Ленинградской области в направлении "Гармонизация межнациональных отношений и поддержка малочисленных коренных народов Ленинградской области". 
В соответствии с действующим 99 ФЗ, "национальности Российской Федерации - национальности людей, основные территории расселения которых находятся в Российской Федерации". Очевидно, что основная территория расселения узбеков (Узбекистан) не находится в Российской Федерации. 
 
Депутат Госдумы Михаил Матвеев был приглашён к участию в заседании рабочей группы по анализу законодательства в сфере безопасности и миграционной политики и сделал ряд предложений: 
- Выйти из глобального соглашения по миграции, навязанного Великобританией;
- Ликвидировать диаспоры;
- Ограничить прием в правоохранительные органы лиц, которые приобрели гражданство;
- Проверить законность выдачи гражданства за последние 10 лет, ограничить выдачу гражданства на период проверки;
- Введение визового режима с Таджикистаном, а лучше со всеми странами Средней Азии;
- Вступительный экзамен по русскому языку для детей мигрантов при поступлении в школы.

После внесения этих предложений, Матвеева не допустили до обсуждения.

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APN.ru