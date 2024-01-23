Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы, и тот извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева, предсказавшего религиозный конфликт в России после окончания специальной военной операции. В своём интервью двухнедельной давности Матвеев неодобрительно высказался о мигрантах, которые "живут в Средневековье", "исповедуют радикальный ислам", "агрессивно навязывают нам здесь свой шариат".

Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране этих двух цивилизаций. Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны. Не дай бог, конечно, стать свидетелями этого всего.

По словам Матвеева, власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». Он привёл в пример картинки, где изображены православные храмы без крестов и увеличенное строительство мечетей в стране.

Кадыров на это заявил, что РФ является светской страной, что люди могут сами для себя выбирать ислам, а Матвеев пытается поссорить мусульман и немусульман. Его тут же поддержал депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов, назвавший Матвеева трусом, подлецом и лицемером.

В итоге Матвеев заявил, что не имел в виду Кадырова, которого он уважает, и что ему "не стыдно извиниться".

Осенью прошлого года стал известен опрос Федерального агентства по делам национальностей, согласно которому "43,5% мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству, 24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов". Более 44% опрошенных мигрантов «готовы, несмотря на недовольство местного населения, вести себя в соответствии с нормами и традициями, принятыми в их обществе», а половина всего мигрантского сообщества «ощущает очевидные потребности в таком поведении».