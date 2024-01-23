 

Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы, и тот извинился

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы Михаила Матвеева, предсказавшего религиозный конфликт в России после окончания специальной военной операции. В своём интервью двухнедельной давности Матвеев неодобрительно высказался о мигрантах, которые "живут в Средневековье", "исповедуют радикальный ислам", "агрессивно навязывают нам здесь свой шариат". 
Нам предстоит серьезнейшее столкновение в стране этих двух цивилизаций. Когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами нашей страны. Не дай бог, конечно, стать свидетелями этого всего.

По словам Матвеева, власть в России «начинает прогибаться под исламский фактор». Он привёл в пример картинки, где изображены православные храмы без крестов и увеличенное строительство мечетей в стране.  

Кадыров на это заявил, что РФ является светской страной, что люди могут сами для себя выбирать ислам, а Матвеев пытается поссорить мусульман и немусульман. Его тут же поддержал депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов, назвавший Матвеева трусом, подлецом и лицемером.

В итоге Матвеев заявил, что не имел в виду Кадырова, которого он уважает, и что ему "не стыдно извиниться". 

 

Осенью прошлого года стал известен опрос Федерального агентства по делам национальностей, согласно которому "43,5% мигрантов предпочитают шариат светскому законодательству, 24% опрошенных готовы принимать участие в протестах, чтобы отстаивать право жить в России по нормам шариата, 15,3% готовы принимать участие в незаконных политических акциях мигрантов". Более 44% опрошенных мигрантов «готовы, несмотря на недовольство местного населения, вести себя в соответствии с нормами и традициями, принятыми в их обществе», а половина всего мигрантского сообщества «ощущает очевидные потребности в таком поведении».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Рамзан Кадыров обеспокоен наплывом нелегальных мигрантов в Чечню
» Кадыров хочет увеличить срок своих полномочий
» Рамзан Кадыров хочет "на коленях" просить Путина остаться на третий срок
» Рамзан Кадыров хочет взять чеченскую нефть под свой контроль
» Кадыров против переименования Чечни
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

Русский поворот

Русский поворот

Несколько заметок по сюжету ИФ РАН

Несколько заметок по сюжету ИФ РАН

Очень странное решение Верховного суда

Очень странное решение Верховного суда

Все ушли из ада

Все ушли из ада

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

К чему пришли отношения России и США в 2023 году?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Кадыров предложил "вытурнуть" депутата Госдумы, и тот извинился

  • 18:18
  • 140
О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

В РФ закреплён статус многодетной семьи

  • 15:41
  • 169

ЕС начнёт зарабатывать на российских активах по 3 млрд евро в год

  • 15:21
  • 173

В Ясиноватой и Донецке украинцами убиты четверо, Пушилин назвал расстояние от Донецка до позиций ВСУ

  • 13:10
  • 232

В Иванове мигранты толпой забили местного жителя и ушли от наказания

  • 10:39
  • 303
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru