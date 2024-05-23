Раскрыта большая опасность самых популярных антидепрессантов

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) - самая популярная группа антидепрессантов, такие её представители, как "Золофт" и "Прозак", прописываются многим миллионам людей в разных странах. При этом они могут вызывать эректильную дисфункцию, низкое либидо, сухость влагалища и проблемы с оргазмом, и эти эффекты сохраняются на годы (или на всю жизнь) после отмены препаратов. Кроме того, СИОЗС влияют на качество спермы. В настоящее время на FDA (Американское агентство по контролю пищевых и лекарственных препаратов) подаёт в суд группа учёных, которые утверждают, что агентство с 2018 года игнорировало их петицию с просьбой предупредить о длящихся побочных эффектах, разрушительных для сексуальной жизни пациентов. На сегодня каждый десятый американец в возрасте 12 лет принимает антидепрессанты. В Британии препараты из группы СИОЗС принимает каждый восьмой гражданин.

На этом графике можно наблюдать рост потребления антидепрессантов и снижение фертильности в США (по данным CDC):



