 

В РФ не нашли ни одной смерти, связанной с вакцинацией от ковида

Росздравнадзор не зафиксировал в России ни одной смерти, связанной с вакцинацией от ковида. Заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серёгина:
"Сегодня есть такая автоматизированная система "Фармаконадзор", которая включает в себя передачу всеми врачами страны информации о побочных проявлениях после проведения иммунизации. Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации. Мы очень просим всех врачей..., чтобы всю информацию, которая есть о побочных реакциях после вакцинации, они передавали в эту систему, которая существует во всех странах Европы, и благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов, вакцин. Смерти с применением вакцины не установлено".

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APN.ru