Глава "Майкрософт": к 2024 году мы можем оказаться в антиутопии Оруэлла

Президент компании "Майкрософт" Брэд Смит предупредил об опасности стремительного совершенствования искусственного интеллекта. В интервью программы "Панорама" канала "Би-Би-Си" Смит сказал , что уже к 2024 году мир может столкнуться с гиперконтролем, подобным тому, какой описан в антиутопии Оруэлла "1984". Юристы, по его мнению, должны озаботиться этой проблемой уже сейчас: "Если мы не примем законы, которые защитят общество в будущем, мы увидим, как технологии стремительно уходят вперёд".

В передаче говорилось о том, что Китай уже использует искусственный интеллект, чтобы контролировать своё население (включая распознавание эмоций и определение вины).