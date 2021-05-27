 

Глава "Майкрософт": к 2024 году мы можем оказаться в антиутопии Оруэлла

Президент компании "Майкрософт" Брэд Смит предупредил об опасности стремительного совершенствования искусственного интеллекта. В интервью программы "Панорама" канала "Би-Би-Си" Смит сказал, что уже к 2024 году мир может столкнуться с гиперконтролем, подобным тому, какой описан в антиутопии Оруэлла "1984". Юристы, по его мнению, должны озаботиться этой проблемой уже сейчас: "Если мы не примем законы, которые защитят общество в будущем, мы увидим, как технологии стремительно уходят вперёд". 
В передаче говорилось о том, что Китай уже использует искусственный интеллект, чтобы контролировать своё население (включая распознавание эмоций и определение вины). 
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APN.ru