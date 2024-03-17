Два человека погибли в результате обстрелов Белгорода и Кубани, в Москве была ограничена работа трёх аэропортов

Вновь обстрелян Грайворон, загорелись два частных дома и три автомобиля, в десяти населённых пунктах округа нет света.
Дронами атакован посёлок Октябрьский, повреждены линии электро- и газоснабжения.
Один человек погиб во время атаки дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, произошёл пожар.
Дронами атакованы Ровеньки в ЛНР, повреждены восемь частных жилых домов.
Украинцы атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, здание загорелось.
В Каховке Херсонской области 16 марта дрон украинских боевиков преследовал работников участковой комиссии. Его удалось сбить.
Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный жилой дом в Алчевске Луганской Народной Республики, повреждено также здание детского сада.
В Домодедове сбиты два беспилотника, начинённые поражающими элементами. С 09:39 утра работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ограничена (в 11:15 ограничения сняты).