 

Два человека погибли в результате обстрелов Белгорода и Кубани, в Москве была ограничена работа трёх аэропортов

Девочка-подросток шестнадцати лет погибла от попадания украинского снаряда в частный жилой дом в Белгороде, также ранен её отец. Кроме того, произошел пожар в двух частных домах, выбиты окна в нескольких квартирах трёх многоквартирных и в двух частных жилых домах, поврежден один хозсубъект, зафиксированы повреждения восьми автомобилей. В пгт Разумное повреждены два частных дома.

Вновь обстрелян Грайворон, загорелись два частных дома и три автомобиля, в десяти населённых пунктах округа нет света.

Дронами атакован посёлок Октябрьский, повреждены линии электро- и газоснабжения.


Один человек погиб во время атаки дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, произошёл пожар. 

Дронами атакованы Ровеньки в ЛНР, повреждены восемь частных жилых домов.

Украинцы атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, здание загорелось. 

В Каховке Херсонской области 16 марта дрон украинских боевиков преследовал работников участковой комиссии. Его удалось сбить. 

Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный жилой дом в Алчевске Луганской Народной Республики, повреждено также здание детского сада. 

 

В Домодедове сбиты два беспилотника, начинённые поражающими элементами. С 09:39 утра работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ограничена (в 11:15 ограничения сняты).


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