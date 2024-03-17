Два человека погибли в результате обстрелов Белгорода и Кубани, в Москве была ограничена работа трёх аэропортов

произошел пожар в двух частных домах, выбиты окна в нескольких квартирах трёх многоквартирных и в двух частных жилых домах, поврежден один хозсубъект, зафиксированы повреждения восьми автомобилей. В пгт Разумное повреждены два частных дома.

Вновь обстрелян Грайворон, загорелись два частных дома и три автомобиля, в десяти населённых пунктах округа нет света.

Дронами атакован посёлок Октябрьский, повреждены линии электро- и газоснабжения.





Один человек погиб во время атаки дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, произошёл пожар.

Дронами атакованы Ровеньки в ЛНР, повреждены восемь частных жилых домов.

Украинцы атаковали избирательный участок в прифронтовом городе Каменка-Днепровская Запорожской области, здание загорелось.

В Каховке Херсонской области 16 марта дрон украинских боевиков преследовал работников участковой комиссии. Его удалось сбить.

Вооруженные силы Украины атаковали дроном многоквартирный жилой дом в Алчевске Луганской Народной Республики, повреждено также здание детского сада.

В Домодедове сбиты два беспилотника, начинённые поражающими элементами. С 09:39 утра работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский ограничена (в 11:15 ограничения сняты).



