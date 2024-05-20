В Москве и Красноярском крае задержали мигрантов-педофилов

Уроженца Азербайджана Нагиева Амина Этибара оглы, который пытался изнасиловать трёх маленьких девочек в Москве, отправили в СИЗО. Он обвиняется
по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
В Канске Красноярского края гражданин Узбекистана, будучи пьяным, совершил развратные действия в отношении детей 11, 13 и 14 лет. Мигрант находился в РФ незаконно. Возбуждено дело
по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ.