 

Глава СК отреагировал на массовые нападения мигрантов

Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения о систематических нападениях мигрантов на жителей Подмосковья. 

В частности, в Красногорске избитый мигрантами четырнадцатилетний школьник госпитализирован с серьёзными травмами, поручено возбудить уголовное дело по этому поводу.

Также в Москве мигрант-флорист из Таджикистана пытался изнасиловать пятнадцатилетнюю школьницу. Она выбирала розу, и мигрант предложил ей спуститься в подсобку, "где выбор больше". Там он начал приставать к девочке, но ей удалось вырваться и позвонить матери. Свою вину флорист признал и извинился перед несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Иркутске суд арестовал 46-летнюю мигрантку из Таджикистана за убийство семнадцатилетней девушки, совершённое 29 лет назад.

В Алтайском крае ФСБ пресекло деятельность студента-мигранта из местного вуза, занимавшегося пропагандой деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации, действующей в Афганистане.

 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов сообщила журналистам, что в России три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори, и преимущественно это связано с завозами из "дружественных стран".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мать убитой мигрантом семнадцатилетней девушки трижды заявляла в полицию
» В Москве мигрант ранил полицейских, в Екатеринбурге мигранты избили женщин
» Блогер Рустем Адагамов объявлен в федеральный розыск
» Убит глава "Мистерии звука"
» Прокурор: Хабаров умер насильственной смертью
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
«Стопиццот» оттенков серости

«Стопиццот» оттенков серости

Настало время уступать Гегемону!

Настало время уступать Гегемону!

Сингулярность уже здесь

Сингулярность уже здесь

Что необходимо для победы

Что необходимо для победы

\

"Скелет для оптимизации процессов". Продолжение книги полковника Пинчука

  • 3 262
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы обстреливают российские регионы, в Киеве похищена защитница Киево-Печерской лавры

  • 15:31
  • 370

Дума приняла поправки о статусе ветеранов для ополченцев Донбасса с 2014 года

  • 15:02
  • 340

Глава СК отреагировал на массовые нападения мигрантов

  • 14:51
  • 364

Международный коллектив учёных исследовал вред масок и респираторов

  • 21:29
  • 761

В Новой Каховке украинским обстрелом убит человек, в Белгородской и Брянской областях атаки БПЛА

  • 20:09
  • 538

Путь России изменился, так как Гегемон заточил мир под себя, под свой карман.

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru