Глава СК отреагировал на массовые нападения мигрантов

Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на сообщения о систематических нападениях мигрантов на жителей Подмосковья.

В частности, в Красногорске избитый мигрантами четырнадцатилетний школьник госпитализирован с серьёзными травмами, поручено возбудить уголовное дело по этому поводу.

Также в Москве мигрант-флорист из Таджикистана пытался изнасиловать пятнадцатилетнюю школьницу. Она выбирала розу, и мигрант предложил ей спуститься в подсобку, "где выбор больше". Там он начал приставать к девочке, но ей удалось вырваться и позвонить матери. Свою вину флорист признал и извинился перед несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Иркутске суд арестовал 46-летнюю мигрантку из Таджикистана за убийство семнадцатилетней девушки, совершённое 29 лет назад.

В Алтайском крае ФСБ пресекло деятельность студента-мигранта из местного вуза, занимавшегося пропагандой деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации, действующей в Афганистане.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов сообщила журналистам, что в России три региона не справились с самыми начальными проявлениями кори, и преимущественно это связано с завозами из "дружественных стран".

