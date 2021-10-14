Бывшему депутату Гургену Мурадяну на 10 лет уменьшили срок за развращение девочек

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда сократила с семнадцати до семи лет срок в колонии строгого режима бывшему депутату Гургену Мурадяну, осужденному за сексуальные контакты с девочками, не достигшими четырнадцати лет. Апелляционная инстанция переквалифицировала один из пунктов обвинения по менее тяжкой статье - с п."б" ч.4 ст.132 УК (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) на ст.135 УК (развратные действия).





Бывший депутат районного совета Мурадян был арестован в январе 2020 года по обвинению в том, что склонял несовершеннолетних к сексу. Суд первой инстанции признал его виновным в развратных действиях (ч.3 ст. 135), половом сношении с несовершеннолетними (ч.1 ст.134) и в "иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-лет" (п."б" ч.4 ст.132 УК).







