 

Американский дрон корректировал удары по Кубани, в Херсонской области БПЛА атаковал автобус с гражданскими

 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона самолетного типа на Белгород, в результате которой пострадал ребенок: "Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке". В шести квартирах повреждены балконные остекления и окна, поврежден также автомобиль.

В результате атаки дрона повреждены частный дом и три легковых автомобиля в белгородском Шебекине.
В ДНР в посёлке Александровка обстрелом ранена пожилая женщина.
В Херсонской области в Скадовском районе дрон напал на микроавтобус с гражданскими, приехавшими на уборку клубники. Один человек погиб, 16 ранены.
Во время массированной украинской атаки на Крым и Краснодарский край был замечен американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, координировавший удары.

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