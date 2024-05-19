Американский дрон корректировал удары по Кубани, в Херсонской области БПЛА атаковал автобус с гражданскими

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона самолетного типа на Белгород, в результате которой пострадал ребенок: "Беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома. В результате взрыва, от падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая в этот момент играла на детской площадке". В шести квартирах повреждены балконные остекления и окна, поврежден также автомобиль.

В результате атаки дрона повреждены частный дом и три легковых автомобиля в белгородском Шебекине.