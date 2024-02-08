 

Украинцы атакуют российские регионы, убитый в Херсонской области, шестеро раненых в Белгордской

Украинский дрон атаковал автобус с мирными жителями в белгородской Новой Таволжанке, ранен мужчина. Затем пять человек, трое мужчин и две женщины, были ранены при обстреле села Ржевка в Белгородской области, один человек находится в тяжёлом состоянии: "травматическая ампутация верхних и нижних конечностей".
В результате украинского обстрела деревни Городище Рыльского района Курской области повреждены линии электропередачи.
Также в результате атаки на Сушаны Климовского района Брянской области повреждён жилой дом, нарушено энергоснабжение.
В Крынках Херсонской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб один мирный житель, ещё один ранен. Также обстрелам подверглись Новая Збурьевка, Песчановка, Алёшки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка и Голая Пристань.
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