Украинцы атакуют российские регионы, убитый в Херсонской области, шестеро раненых в Белгордской

Украинский дрон атаковал автобус с мирными жителями в белгородской Новой Таволжанке, ранен
мужчина. Затем пять человек, трое мужчин и две женщины, были ранены
при обстреле села Ржевка в Белгородской области, один человек находится в тяжёлом состоянии: "травматическая ампутация верхних и нижних конечностей".
В результате украинского обстрела деревни Городище Рыльского района Курской области повреждены
линии электропередачи.
Также в результате атаки на Сушаны Климовского района Брянской области повреждён
жилой дом, нарушено энергоснабжение.
В Крынках Херсонской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб
один мирный житель, ещё один ранен. Также обстрелам подверглись Новая Збурьевка, Песчановка, Алёшки, Новая Маячка, Днепряны, Казачьи Лагери, Пролетарка, Корсунка и Голая Пристань.