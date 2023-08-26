 

Шесть человек ранены при обстреле белгородского села кассетными боеприпасами

Шесть человек ранены при украинском обстреле белгородского посёлка Уразово кассетными боеприпасами, в том числе один мужчина очень тяжело. Повреждены шестнадцать частных жилых домов и два предприятия, социальный и спортивный объекты, автомобили.
Также в Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы БПЛА: Журавлёвка, Нехотеевка, Цаповка, хутора Старый и Плотвянка, Головчино, Поповка (повреждены частный дом и автомобиль), Вязовое, Новая Таволжанка, Красное (убиты три коровы на ферме), Середа.
 
Сбит БПЛА самолётного типа в Подмосковье. Также БПЛА самолётного типа сбит на подлёте к Белгороду.
 
Ранена мирная жительница 1951 г.р. при обстреле Донецка,  также обстреляна Горловка. В Красной Поляне, ДНР, мужчина 1989 г.р. ранен в результате взрыва неустановленного объекта. 
 
Американская газета "Нью-Йорк Таймс" заявила, что атаки на российские регионы поднимают моральный дух украинцев.



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