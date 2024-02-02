Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Курской области

В Курской области один человек пострадал
в результате обстрела села Гуево со стороны Вооруженных сил Украины.
В Горловке в результате сброса взрывчатки с дрона ранена
мирная жительница, повреждены жилые дома и школа.
Мужчина получил ранения
в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на трассе Ясиноватая - Горловка в ДНР.
В Белгородской области в результате обстрела Графовки повреждена ЛЭП, пропал свет
в самой Графовке, Поповке, Новой Репяховке, Прилесье, Демидовке. Повреждено одно домовладение.
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар
по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области, рядом с которым находится школа. Вылетели окна в квартирах, разбиты балконные рамы остекления.