 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в ДНР и Курской области

В Курской области один человек пострадал в результате обстрела села Гуево со стороны Вооруженных сил Украины.
В Горловке в результате сброса взрывчатки с дрона ранена мирная жительница, повреждены жилые дома и школа.
Мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на трассе Ясиноватая - Горловка в ДНР.
В Белгородской области в результате обстрела Графовки повреждена ЛЭП, пропал свет в самой Графовке, Поповке, Новой Репяховке, Прилесье, Демидовке. Повреждено одно домовладение. 
 
Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области, рядом с которым находится школа. Вылетели окна в квартирах, разбиты балконные рамы остекления.

 

 

 


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