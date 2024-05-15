Украинцы атакуют российские регионы западным оружием, раненые в Белгородской, Курской, Харьковской областях

В ночь на среду, 15 мая, Украина ударила по России ракетами HARM и ATACMS, авиабомбами Hammer, дронами и снарядами реактивной системы залпового огня «Ольха». ATACMS перехватили над Крымом, ракеты HARM, две авиабомбы Hammer, два снаряда «Ольхи» и девять дронов — над Белгородской областью, пять беспилотников — над Курской областью, еще три летательных аппарата — над Брянской областью.

В белгородском посёлке Дубовое загорелся частный жилой дом, ранены мужчина и женщина. В Шебекине беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в Новой Таволжанке БПЛА также сбросил взрывчатку на легковой автомобиль. Затем дроны атаковали Грузское и Берёзовку, повреждены транспортные средства, гараж и магазин. Три человека ранены при атаке FPV-дрона ВСУ на машину с людьми в поле между селами Нехотеевка и Журавлёвка.

В Курской области при обстреле ранен работник одного из предприятий села Тёткино, также атакована Куриловка, повреждены жилое помещение и хозяйственные постройки, сгорели личный грузовой автомобиль и два легковых, перебита линия электропередачи.

Крым обстреливался ATACMS с кассетными боеприпасами, и несдетонировавшие мини-бомбы рассыпались по Севастополю.

В Харьковской области украинцы обстреляли Токаревку, ранен мирный житель.

Украинский беспилотник самолётного типа сбит в Татарстане над населённым пунктом Верхний Услон, в 25 километрах от казанского аэропорта.



