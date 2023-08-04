Украинцы атакуют российские регионы

В ночь на пятницу украинские безэкипажные катера атаковали
российскую военно-морскую базу в Новороссийске, а Крым в то же время атаковали 13 украинских беспилотников (они были сбиты или подавлены), сообщается
о взрывах в Феодосии. Этой же ночью пять беспилотников атаковали Бердянск
, а Донецк был обстрелян
снарядами натовского калибра.
В Новой Каховке украинские диверсанты заминировали
детскую площадку, в Алёшках и Голой Пристани на левобережье Днепра обстрелами ранены
мирные жители, и также два мирных жителя ранены
украинскими кассетными боеприпасами в Таволжанке Харьковской области (находится под контролем РФ); людей госпитализировали в Белгородскую область и сделали им операции.
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы дронами
: Кукуевка (загорелось поле пшеницы), Мокрая Орловка (повреждены частный дом, автомобиль, ЛЭП), Сподарюшино, Колотиловка, Вязовое (повреждены дом и хозпостройка), Журавлёвка, Щетиновка, хутор Валковский, Наумовка, Нехотеевка, Лозовая Рудка, Муром, Новая Таволжанка, Марьино.
В Брянской области обстрелян
Случевск, повреждена хозпостройка.