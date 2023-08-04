 

Украинцы атакуют российские регионы

В ночь на пятницу украинские безэкипажные катера атаковали российскую военно-морскую базу в Новороссийске, а Крым в то же время атаковали 13 украинских беспилотников (они были сбиты или подавлены), сообщается о взрывах в Феодосии. Этой же ночью пять беспилотников атаковали Бердянск, а Донецк был обстрелян снарядами натовского калибра.
В Новой Каховке украинские диверсанты заминировали детскую площадку, в Алёшках и Голой Пристани на левобережье Днепра обстрелами ранены мирные жители, и также два мирных жителя ранены украинскими кассетными боеприпасами в Таволжанке Харьковской области (находится под контролем РФ); людей госпитализировали в Белгородскую область и сделали им операции.
 
В Белгородской области за сутки обстреляны или атакованы дронами: Кукуевка (загорелось поле пшеницы), Мокрая Орловка (повреждены частный дом, автомобиль, ЛЭП), Сподарюшино, Колотиловка, Вязовое (повреждены дом и хозпостройка), Журавлёвка, Щетиновка, хутор Валковский, Наумовка, Нехотеевка, Лозовая Рудка, Муром, Новая Таволжанка, Марьино. 
В Брянской области обстрелян Случевск, повреждена хозпостройка.
 








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