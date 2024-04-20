Три мирных жителя, в том числе беременная женщина, погибли в Белгородской области, убит военкор "Известий"

В результате сброса украинцами взрывчатки на частный дом в белгородском селе Пороз погибли
женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и ухаживавший за ней мужчина. Дом сгорел полностью, ещё один сильно повреждён. В Новой Таволжанке от украинского обстрела погибла
беременная женщина, три человека пострадали. Также атаковано село Истобное, повреждён
частный дом, в Дроновке повреждены
два дома и два легковых автомобиля, на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка дроном атакован грузовик
, он значительно повреждён, водитель не пострадал.
В Курской области кассетными боеприпасами обстреляно
Тёткино.
В Смоленской области в результате атаки БПЛА загорелись
ёмкости с горюче-смазочными материалами.
В результате взрыва БПЛА повреждена
энергетическая структура в Калужской области, также загорелась
энергетическая структура в Брянской области, над которой сбили шесть беспилотников.
Возле села Приютное на границе ДНР и Запорожской области украинским БПЛА убит
корреспондент "Известий" Семён Ерёмин.
За ночь над Россией уничтожено
50 украинских беспилотников.