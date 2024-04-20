 

Три мирных жителя, в том числе беременная женщина, погибли в Белгородской области, убит военкор "Известий"

В результате сброса украинцами взрывчатки на частный дом в белгородском селе Пороз погибли женщина, лежавшая с переломом шейки бедра, и ухаживавший за ней мужчина. Дом сгорел полностью, ещё один сильно повреждён. В Новой Таволжанке от украинского обстрела погибла беременная женщина, три человека пострадали. Также атаковано село Истобное, повреждён частный дом, в Дроновке повреждены два дома и два легковых автомобиля, на участке автодороги Октябрьский - Бессоновка дроном атакован грузовик, он значительно повреждён, водитель не пострадал. 
В Курской области кассетными боеприпасами обстреляно Тёткино.
В Смоленской области в результате атаки БПЛА загорелись ёмкости с горюче-смазочными материалами.
В результате взрыва БПЛА повреждена энергетическая структура в Калужской области, также загорелась энергетическая структура в Брянской области, над которой сбили шесть беспилотников.
Возле села Приютное на границе ДНР и Запорожской области украинским БПЛА убит корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. 
В Каховке Херсонской области украинцы атаковали поликлинику, здание повреждено.
За ночь над Россией уничтожено 50 украинских беспилотников.
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APN.ru