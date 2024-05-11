Женщина погибла, 29 человек пострадали в результате украинского обстрела Белгорода; ещё двое погибших в ДНР

При массированной атаке украинцев на Белгород и Белгородский район в субботу погибла местная жительница, ещё 29 человек пострадали, в том числе ребенок. Повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта, повреждены четыре кровли в многоквартирных домах. "Повреждено остекление в четырех социально значимых объектах: городская больница 2 города Белгорода, детская областная клиническая больница, Центр художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте "Сирень" и средняя общеобразовательная школа 41", - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также поврежден 21 автомобиль, в Белгородском районе выбиты кровля и навес одного частного жилого домовладения.