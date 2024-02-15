Шесть человек погибли и 18 получили ранения в результате украинского обстрела Белгорода

Шесть человек погибли, в том числе грудной ребёнок, ещё восемнадцать человек получили ранения (из них четверо -- дети) в результате украинского обстрела Белгорода.

В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, пять автомобилей повреждены осколками. Сильно повреждён торговый центр на улице Плеханова, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, под удар попал и городской стадион. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных дома и один автомобиль.

По другим данным, повреждены минимум 17 автомобилей.