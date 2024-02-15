 

Шесть человек погибли и 18 получили ранения в результате украинского обстрела Белгорода

 

Шесть человек погибли, в том числе грудной ребёнок, ещё восемнадцать человек получили ранения (из них четверо -- дети) в результате украинского обстрела Белгорода.

В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна,  пять автомобилей повреждены осколками. Сильно повреждён торговый центр на улице Плеханова, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, под удар попал и городской стадион. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждены два частных дома и один автомобиль.

По другим данным, повреждены минимум 17 автомобилей.


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APN.ru