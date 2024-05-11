Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Донецке, Белгородской и Курской областях

В результате прямого попадания ВСУ по ресторану "Парадиз" в Кировском районе Донецка погибли трое мирных жителей: женщина (сотрудник ресторана) и двое мужчин (посетители). Девять человек ранены: четверо мужчин, четверо женщин и девочка 2012 г.р. Также в городе в результате атаки беспилотника ранена женщина 1984 г.р. на территории гаражного кооператива "Бирюза".

В Горловке, ДНР, из-за атак украинских беспилотников ранены два мирных жителя.

В Курской области в городе Суджа мужчина погиб из-за сброса боеприпаса с беспилотника.

В Белгородской области взрывное устройство было сброшено на грузовик в Новостроевке-Первой, погиб мужчина, ещё один ранен. Ранена женщина в результате нападения дрона на движущийся легковой автомобиль рядом с хутором Церковный. В Щетиновке повреждено сельскохозяйственное предприятие. В Красном повреждена ЛЭП, Красное и Муром остались без света. В Новопетровке повреждены восемь частных жилых домов, здание школы, административное строение сельскохозяйственного предприятия. На хуторе Бабка повреждены два частных дома.

В Стаханове, ЛНР, украинцы обстреляли парк аттракционов.