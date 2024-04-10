Украинцы пытались добить раненых в ЛНР журналистов; в Курской области убиты трое, среди них двое детей

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на машину с мирными жителями в курском селе Апанасовка, погибли
трое, в том числе двое детей.
Также в Курской области украинцами атакована деревня Внезапное, повреждены
жилые дома и ЛЭП; в Тёткине из-за атаки дрона-камикадзе дотла сгорела
машина газовой службы.
В Белгородской области дроном атакована Вознесеновка, повреждены
коммерческое предприятие и два автомобиля; в Шебекине дроном повреждены
два частных дома и легковой автомобиль.
Накануне, 9 апреля, в Шебекинском районе Белгородской области два мирных жителя ранены из-за атаки дронов-камикадзе ВСУ на автобус и микроавтобус, в селе Безыменное в ДНР пострадал подросток вследствие детонации взрывоопасного предмета.
Украинцы с помощью дрона пытались добить раненных под Кременной в Луганской народной республике журналистов ВГТРК (первоначально ВСУ попали в автомобиль).