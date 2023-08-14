 

В Москве мигранты избили полицейского, в Новосибирске выдавливают местных из работы в такси

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих задержанных иностранцев, избивших сотрудника полиции в Москве. По данным следствия, ночью 12 августа двое уроженцев Средней Азии на крыльце кафе на улице Ивана Франко избили сотрудника полиции, прибывшего для пресечения их противоправных действий. "Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)". При этом первоначально, по доставлении в территориальный отдел полиции, протоколы на избивших полицейского мигрантов составлялись по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Фигуранты находились в столице с нарушением требований миграционного законодательства, а в самом кафе выявлено ещё восемь человек, которые находились на территории Москвы с нарушениями миграционного законодательства.  

 

По данным ТГ-канала "Многонационал", в Новосибирске мигранты выживают местных с работы в такси прибыльного направления, и подобная же картина существует в Москве.


 


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