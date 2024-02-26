В Петербурге мигранты избили россиянку за отказ их обслуживать, в Хабаровске новых россиян осудили за нападение на подростков

В Петербурге мигранты избили соседку по коммуналке за отказ убирать за ними. По данным телеграм-канала «Русская община ZOV», приезжие мужчина и женщина поставили пенсионерке условие, согласно которому россиянка должна была их обслуживать. В ином случае они пообещали, что «не дадут ей спокойно жить». Получив отказ, пара напала на пенсионерку и избила.

В ходе разбирательства выяснилось, что мигранты живут в квартире без договора аренды, а мужчина и без регистрации.

В Перми полиция задержала предполагаемого организатора незаконной миграции, у полицейских есть основания полагать, что фигурант может быть причастен к организации незаконного пребывания в РФ более трёх сотен мигрантов. По версии следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемый за деньги организовал незаконное пребывание в России граждан из республик Средней Азии: заключал с ними фиктивные трудовые договора и нелегально ставил на миграционный учёт по различным адресам в Перми и по всему краю.

По сведениям телеграм-канала "Многонационал", в посёлке имени Тельмана (Московская область) местный ЖЭК самовольно заселил мигрантов в «бесхозную» квартиру умершего человека, жителями были написаны заявления в полицию, администрацию и сам ЖЭК, но ответа не последовало, а мигранты продолжили незаконно пребывать в квартире умершего человека.

В Хабаровске осудили троих таджиков и ещё одного приговорили к принудительным работам за нападение на русских подростков по мотивам национальной ненависти. По информации телеграм-канала "Многонационал", двое из нападавших совсем недавно получили гражданство России по программе "переселения соотечественников", но лишить их гражданства за такое преступление, как нападение на российских подростков, невозможно.

В то же время в Новокузнецке выходца из Центральной Азии лишили приобретённого в 2019 году гражданства РФ за "публичные призывы к экстремистской деятельности".



