В центре Москвы нелегальные мигранты напали на мужчину и женщину

В центре Москвы двое сотрудников магазина напали на мужчину и женщину, проверяющих просроченную продукцию. Они избили мужчину и пытались вырвать телефон из рук у женщины. Правонарушители оказались уроженцами Таджикистана, незаконно работающими в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

В Лобне приезжий из Армении сломал нос молодому человеку, предприняв попытки приставать к его девушке. Предположительно, полиция заинтересовалась этим делом после того, как к нему привлёк внимание ТГ-канал "Многонационал".