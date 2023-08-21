 

В центре Москвы нелегальные мигранты напали на мужчину и женщину

 

В центре Москвы двое сотрудников магазина напали на мужчину и женщину, проверяющих просроченную продукцию. Они избили мужчину и пытались вырвать телефон из рук у женщины. Правонарушители оказались уроженцами Таджикистана, незаконно работающими в столичном регионе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»).

В Лобне приезжий из Армении сломал нос молодому человеку, предприняв попытки приставать к его девушке. Предположительно, полиция заинтересовалась этим делом после того, как к нему привлёк внимание ТГ-канал "Многонационал".


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APN.ru