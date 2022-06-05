В Тульской области мигранты убили мужчину и изнасиловали его жену

Рано утром 5 июня в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Суворовский" (Тульская область) поступило сообщение
от пятидесятилетней женщины, сообщившей, что накануне вечером двое нанятых ею работников из Средней Азии применили в отношении неё насилие и скрылись, похитив крупную сумму денежных средств, мобильный телефон, планшетный компьютер и ювелирные изделия. Было обнаружено тело 53-летнего мужа потерпевшей с признаками насильственной смерти. Мигрантов удалось задержать по горячим следам -- одного в Москве, а другого в Ленинградской области.