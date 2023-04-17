 

Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область, в Васильевке ранены трое

В Белгороде и Белгородской области из-за украинских атак ночные пожары, горят гражданские объекты. В том числе известно о сильном пожаре на Белгородской ТЭС. По данным «Базы», украинские беспилотники сбросили две бомбы на подстанцию в Игуменке и ещё одну на подстанцию в селе Драгунское, после чего там загорелись трансформаторы. 
Кроме того, в области только в течение понедельника обстреляны село Муром (полностью разрушен частный жилой дом), атакован беспилотником хутор Лозовая Рудка, обстрелян посёлок Красное (загорелось сенохранилище), четвёртым за день обстрелом повреждены жилые дома в селе Сподарюшине. Наконец, пятым за день обстрелом село Муром обстреляно повторно. Повреждена линия электропередачи. 
 
В Васильевке Запорожской области украинскими обстрелами из РСЗО "Град" ранены трое мирных жителей. 
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