Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область, в Васильевке ранены трое

В Белгороде и Белгородской области из-за украинских атак ночные пожары, горят гражданские объекты
. В том числе известно о сильном пожаре
на Белгородской ТЭС. По данным «Базы»
, украинские беспилотники сбросили две бомбы на подстанцию в Игуменке и ещё одну на подстанцию в селе Драгунское, после чего там загорелись трансформаторы.
Кроме того, в области только в течение понедельника обстреляны село Муром
(полностью разрушен частный жилой дом), атакован беспилотником хутор Лозовая Рудка
, обстрелян посёлок Красное
(загорелось сенохранилище), четвёртым за день обстрелом повреждены жилые дома в селе Сподарюшине
. Наконец, пятым за день обстрелом село Муром обстреляно повторно
. Повреждена линия электропередачи.