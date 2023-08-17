В Англии и Уэльсе в 2022 году больше половины детей родились вне брака и каждый третий родился у матери-мигрантки

По данным Национальной статистической службы Британии, чуть более 605 тыс. детей родились в Англии и Уэльсе в 2022 году, это является самый низкий показатель за последние 20 лет. При этом 51,4% детей рождены женщинами, которые не состоят в браке или гражданском партнёрстве, а почти треть детей (рекордно высокая доля, она растёт с каждым годом) появились у матерей, которые сами были рождены за пределами Британии, в большинстве случаев - в Индии. Также новых британцев рожают женщины из Пакистана, Румынии, Польши, Нигерии, Бангладеш, Афганистана и Албании. В Лондоне две трети рождений пришлись на семьи, где хотя бы один из родителей -- мигрант; в целом же по Англии и Уэльсу (а здесь проживают 89% населения Британии) 35,8% рождений пришлись на семьи, где мать и/или отец родились не в Британии.

17234 нелегальных мигранта приплыли в Британию в этом году на лодках через канал, с 2018 года это число уже перевалило за сто тысяч.











