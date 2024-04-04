Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Херсонской области и Донецке

Два человека погибли в Херсонской области в результате удара дронами со стороны ВСУ, это двое мирных граждан, "которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты". Дрон ударил в дверь автомобиля "Газель", на котором везли продукты питания, водитель погиб от взрыва, пассажир смог выбраться и наложить на раненную ногу жгут, но на него направили ещё один дрон и убили.