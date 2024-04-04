Украинцы атакуют российские регионы, погибшие в Херсонской области и Донецке

Два человека погибли в Херсонской области в результате удара дронами со стороны ВСУ, это двое мирных граждан, "которые везли в магазин с. Бабино воду и продукты". Дрон ударил в дверь автомобиля "Газель", на котором везли продукты питания, водитель погиб от взрыва, пассажир смог выбраться и наложить на раненную ногу жгут, но на него направили ещё один дрон и убили.
Водитель неотложной медицинской помощи в Херсонской области госпитализирован с минно-взрывными травмами
, автомобиль скорой помощи повреждён в результате обстрела со стороны ВСУ. Ранен
мирный житель в Новой Каховке.
Нанесён удар по вышке сотовой связи
в Каховке, обстрелами повреждена и газораспределительная станция "Каховка".
Два ремонтника убиты дроном
в Новой Каховке, когда восстанавливали мобильную связь.
Мирный житель погиб
в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. В Кировском районе из-за украинских атак ранены
женщины 1938, 1945, 1965 и 1975 годов рождения.
В Запорожской области украинцами обстрелян
Токмак, разрушен частный дом, повреждён газопровод.
В Вознесеновке Белгородской области нанесён удар
украинским дроном по грузовику, грузовик значительно повреждён, водитель не пострадал; другой дрон атаковал
в Вознесеновке коммерческое предприятие. Также в области обстреляно Красное
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