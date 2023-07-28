Украинцы атакуют российские регионы, в Токмаке и Донецке есть погибшие мирные жители

В Курской области украинцы обстреляли
пункт пропуска "Суджа".
В Белгородской
области обстреляны или атакованы БПЛА: Красное (здесь один пострадавший), Терезовка, Белянка, Новая Таволжанка, Журавлёвка, Лозовая Рудка, хутор Панков, Вериговка, хутор Старый, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Колотиловка.
Над Ростовской областью сбита
ещё одна ракета (помимо взорвавшейся в центре Таганрога), повреждён дом.
В результате удара украинцев кассетными боеприпасами по Токмаку, Запорожская область, один человек погиб
и один ранен.
В Херсонской области в результате массированного обстрела населённых пунктов ранены
три мирных жителя.
В Донецке украинцы вновь обстреляли центр города, загорелся
многоквартирный жилой дом на Комсомольском проспекте, обстреляно здание областного управления ГИБДД
. В Киевском районе погиб
мужчина, две женщины и ребёнок 2014 г.р. получили травмы. Также в ДНР произошла атака на нефтебазу
в Шахтёрске, начался пожар.