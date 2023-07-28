 

Украинцы атакуют российские регионы, в Токмаке и Донецке есть погибшие мирные жители

В Курской области украинцы обстреляли пункт пропуска "Суджа".
В Белгородской области обстреляны или атакованы БПЛА: Красное (здесь один пострадавший), Терезовка, Белянка, Новая Таволжанка, Журавлёвка, Лозовая Рудка, хутор Панков, Вериговка, хутор Старый, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Колотиловка.
Над Ростовской областью сбита ещё одна ракета (помимо взорвавшейся в центре Таганрога), повреждён дом.
В ЛНР в результате обстрела Кременной загорелся лес, обстрелом повреждены жилые дома и ЛЭП в городе Ирмино.
В результате удара украинцев кассетными боеприпасами по Токмаку, Запорожская область, один человек погиб и один ранен.
В Херсонской области в результате массированного обстрела населённых пунктов ранены три мирных жителя.
В Донецке украинцы вновь обстреляли центр города, загорелся многоквартирный жилой дом на Комсомольском проспекте, обстреляно здание областного управления ГИБДД. В Киевском районе погиб мужчина, две женщины и ребёнок 2014 г.р. получили травмы. Также в ДНР произошла атака на нефтебазу в Шахтёрске, начался пожар.






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