У главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян появились доказательства того, что так называемый "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещена в РФ) в действительности состоит их украинцев. Симоньян опубликовала запись с камеры, которую подобрал российский военный, съемка была сделана накануне атаки на белгородское село Козинка. На видео члены так называемого РДК с желтыми повязками на рукавах, означающими принадлежность к Вооруженным силам Украины, разговаривают на украинской мове. "Ещё кое-что из рубрики «Крайне интересное» оказалось у меня. Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными", -- написала Симоньян.

Кроме того, о "сотрудничестве" с так называемым РДК заявляли поляки.







