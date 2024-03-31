 

В РДК воюют украинцы и поляки

 

У главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян появились доказательства того, что так называемый "Русский добровольческий корпус" (террористическая организация, запрещена в РФ) в действительности состоит их украинцев. Симоньян опубликовала запись с камеры, которую подобрал российский военный, съемка была сделана накануне атаки на белгородское село Козинка. На видео члены так называемого РДК с желтыми повязками на рукавах, означающими принадлежность к Вооруженным силам Украины, разговаривают на украинской мове. "Ещё кое-что из рубрики «Крайне интересное» оказалось у меня. Вот такой вот «Русский добровольческий корпус» — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными", -- написала Симоньян.

 

Кроме того, о "сотрудничестве" с так называемым РДК заявляли поляки. 



 



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APN.ru