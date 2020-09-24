 

Сколько зарабатывают ведущие российских телеканалов с госучастием

Издание "Инсайдер" подготовило обзор высокооплачиваемых российских телепропагандистов.
 
 
Самый большой доход -- у ведущего передачи «Время покажет» Артёма Шейнина. За год он получил от Первого Канала 99 млн 738 тысяч 542 рубля. Второе-третье место, предположительно, держат Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, чьи официальные доходы значительно ниже неофициальных, но всё же и официальная зарплата Симоньян -- 36,4 млн. рублей.
 
Четвёртое место по праву за Владимиром Соловьёвым, чей доход совокупно -- 52,6 млн рублей.
 
Далее с большим отставанием следуют Алексей Пушков (18,2 млн), Пётр Толстой (17,5 млн), а замыкает список ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин (4,3 млн рублей в год). 

 
 
 

 
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